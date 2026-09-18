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Царьград

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Новогодние каникулы-2027 продлятся 11 дней: график переносов

Новогодние каникулы-2027 продлятся 11 дней: график переносов

Правительство утвердило график переноса выходных дней на 2027 год. Соответствующая информация была обнародована Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

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