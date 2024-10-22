Общественники проверили ярмарку выходного дня на Туристкой

Участники рабочей группы: муниципальные депутаты Людмила Маслова и Алексей Францев, а также представитель управы района Южное Тушино, провели мониторинг по соблюдению требований по организации ярмарки выходного дня по адресу: ул.
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