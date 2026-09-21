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Царьград

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"Произошла крупнейшая атака": Профессор из Норвегии заявил о риске ядерной войны

"Произошла крупнейшая атака": Профессор из Норвегии заявил о риске ядерной войны

Массированный налёт на Москву и область стал одной из крупнейших атак за всё время конфликта. На фоне произошедшего профессор из Норвегии Гленн Диесен заявил о риске ядерной войны и связал подобные удары с возможным участием НАТО.

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