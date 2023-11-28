Кировчанин поблагодарил автоинспекторов за помощь, оказанную на трассе

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Ильи Малых и лейтенанта полиции Николая Лагунова, находясь на маршруте патрулирования на автодороге Киров-Вятские Поляны в Куменском районе, обратили внимание на стоящий на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.