Кировчанин поблагодарил автоинспекторов за помощь, оказанную на трассе

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Ильи Малых и лейтенанта полиции Николая Лагунова, находясь на маршруте патрулирования на автодороге Киров-Вятские Поляны в Куменском районе, обратили внимание на стоящий на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
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