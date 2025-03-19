Fox News: Минэнерго США не видит проблемы в передаче АЭС Украины американцам

Для этого не потребуется американские военные Директор американского Минэнерго Крис Райт заявил в интервью Fox News, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Соединенных Штатов.
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