«Орешнику» удалось «залететь» в онлайн-словари многих стран АТР

В онлайн-словари стран АТР внесли значение слова «Орешник» Статьи о российской ракете средней дальности «Орешник» и связанные с ней термины начали активно появляться в онлайн-энциклопедиях Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет РИА Новости.