«Орешнику» удалось «залететь» в онлайн-словари многих стран АТР

В онлайн-словари стран АТР внесли значение слова «Орешник» Статьи о российской ракете средней дальности «Орешник» и связанные с ней термины начали активно появляться в онлайн-энциклопедиях Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет РИА Новости.
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