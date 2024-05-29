Депутаты и представители мэрии проверили ход ремонта котлована в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается активная ликвидация ям на дорогах. По состоянию на начало мая уже выполнено около 65 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, что составляет около трети от общего плана на этот год.
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