Жительница Сафонова споткнулась о трубу и отсудила компенсацию за причиненный вред здоровью

Суд обязал администрацию Сафонова возместить ущерб после госпитализации женщины В ноябре 2023 года жительница Сафоновского округа вышла из дома, споткнулась о трубу, которая была проложена как временная канализационная коммуникация, потеряла равновесие и упала.
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