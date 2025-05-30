Жительница Сафонова споткнулась о трубу и отсудила компенсацию за причиненный вред здоровью

Суд обязал администрацию Сафонова возместить ущерб после госпитализации женщины В ноябре 2023 года жительница Сафоновского округа вышла из дома, споткнулась о трубу, которая была проложена как временная канализационная коммуникация, потеряла равновесие и упала.