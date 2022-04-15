Шансы Тельцов, успех Раков и борьба Скорпионов: подробный гороскоп на 16 апреля

Шансы Тельцов, успех Раков и борьба Скорпионов: подробный гороскоп на 16 апреля

У ОВНОВ разрастаются деловые и личные контакты, приходит поддержка от друзей и родителей. Вечер лучше всего пройдет в уютной домашней обстановке.

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