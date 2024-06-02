Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О сортировке "украинцев"

О сортировке "украинцев"

Бандера и Подоляка "Я уже грубо говорил когда-то: слушайте, мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества, я ещё 20 с лишним лет тому назад сказал", - глава Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, 2019 год.

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