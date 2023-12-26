БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Считать рабами и холопами и быть ими это не одно и то же.."Тусовка" по-преж...
  • Россиянин
    Предлагаешь фашисткие методы? Чем тогда мы будем лучше, если уподобимся им? Унас виновность человека решает суд. Ну а...Одесские партизан...
  • Traveller
    А не подскажете ли вИ таки нам, голубчик, кто у этого усатого в начальниках?"Тусовка" по-преж...

Поляки покаялись за катастрофу Ту-154 под Смоленском. На очереди правда о Катыни

Поляки покаялись за катастрофу Ту-154 под Смоленском. На очереди правда о Катыни

Ложь политических мошенников выходит врагам России боком СергейАксенов На фото: портрет экс-президента Польши Леха Качиньского на церемонии, посвященной годовщине авиакатастрофы, в которой погибли Лех Качиньский, первая леди и многие другие высшие политические и военные лидеры, в Варшаве, Польша (Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski/TASS) Система русофобских мифов, сооруженная еще недавно правящей в Польше партией «Право и справедливость», начинает осыпаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
...А было нарушено жесточайшее правило &quot;не носить яйца в одной корзине&quot;. Ради дежурной помпы была организована максимально возможная делегация. И всё для того, чтобы застолбить однозначно вину и за Катынь.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх