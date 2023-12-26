Ложь политических мошенников выходит врагам России боком СергейАксенов На фото: портрет экс-президента Польши Леха Качиньского на церемонии, посвященной годовщине авиакатастрофы, в которой погибли Лех Качиньский, первая леди и многие другие высшие политические и военные лидеры, в Варшаве, Польша (Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski/TASS) Система русофобских мифов, сооруженная еще недавно правящей в Польше партией «Право и справедливость», начинает осыпаться.