Эксперт: Узбекистан строит там, где сдались Запад и Россия

Интерес Узбекистана к развитию связей с Афганистаном обусловлен экономическими возможностями, сотрудничеством в сфере энергетики, потребностями в области безопасности и геополитики – факторами, которые помогут Узбекистану выйти на новые рынки и стабилизировать регион.
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