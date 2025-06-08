Эксперт: Узбекистан строит там, где сдались Запад и Россия

Интерес Узбекистана к развитию связей с Афганистаном обусловлен экономическими возможностями, сотрудничеством в сфере энергетики, потребностями в области безопасности и геополитики – факторами, которые помогут Узбекистану выйти на новые рынки и стабилизировать регион.