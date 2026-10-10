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Царьград

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Паслер: тепло запустили в 82 муниципалитетах Свердловской области

Паслер: тепло запустили в 82 муниципалитетах Свердловской области

В Свердловской области к отопительному сезону подготовили 1420 котельных и более 15 тысяч километров теплосетей, а для устранения аварий сформировали 1018 бригад численностью свыше 5 тысяч человек.

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