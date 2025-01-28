734 объекта в Москве признаны памятниками архитектуры за 14 лет

За последние 14 лет 734 объекта в Москве признали памятниками архитектуры. Такой статус обеспечивает государственную охрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом.
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