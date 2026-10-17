Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 2,37 г 1,07 г 6,51 г 55 ккал Грибной суп с рисом – это простое, сытное и очень вкусное первое блюдо, которое готовится очень быстро и легко.
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