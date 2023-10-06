В Русском музее открылась выставка «Школа Филонова»

В Мраморном дворце Русского музея открылась выставка «Школа Филонова». Экспозиция включает около 120 произведений живописи и графики мастеров аналитического искусства — учеников и последователей Павла Филонова.
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