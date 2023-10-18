Петербургским детям запретят посещение мест, предназначенных для употребления никотина

Депутаты решили уточнить формулировку, чтобы успеть за изменениями на рынке устройств для курения. В Петербурге отредактируют юридическую формулировку нормы, запрещающей несовершеннолетним находиться в местах для курения.
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