(на мой взгляд - пусть им НАТО помогает) ============================================== Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.
"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе
Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
России ВСЕ (Европа + США,,,) "гадят", а вспоминают НАС, когда плохо или что- то надо... -"Не делай добро и зло не вернётся"- поговорка!!!
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4 час.
Игорь Прийма
Никакой помощи засранцам, хохлятским помощникам !!! В России своих пожаров немало --- БЕ-200 пригодятся дома, хватит унижаться перед гейропейцами !!!
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4 час.
Александр Попов
То ХОХЛОЖОПЫХ поддерыживают, то помогите. На ХРЕН.
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1 час.
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