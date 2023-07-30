Неспешный разговор

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"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе

"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе

(на мой взгляд - пусть им НАТО помогает) ============================================== Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.

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Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
России  ВСЕ (Европа +  США,,,)  &quot;гадят&quot;, а вспоминают НАС, когда плохо или  что- то надо... -&quot;Не делай добро и зло не вернётся&quot;- поговорка!!!
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4 час.
Игорь Прийма
Никакой помощи засранцам, хохлятским помощникам !!! В России своих пожаров немало --- БЕ-200 пригодятся дома, хватит унижаться перед гейропейцами !!!
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4 час.
Александр Попов
То ХОХЛОЖОПЫХ поддерыживают, то помогите. На ХРЕН.
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1 час.

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