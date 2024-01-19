HealthShots: Маракуйя защищает сердце и нормализует давление

Маракуйя является одним из наиболее полезных экзотических фруктов из-за высокого содержания витаминов и антиоксидантов, которые способны улучшить иммунитет и предотвратить формирование различных хронических болезней.
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