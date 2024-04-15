От смеха над «мультиками Путина» до истерики и «ультиматума Столтенберга». Как «Циркон» стал фильмом ужасов для НАТО

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Юрий Зубрин

Говорили же умные люди 6"Ребята,давайте жить дружно ,ходить друг другу в гости и пить чай с малиновым вареньем.Нет,давайте воевать !"И кому от этого лучше?А теперь ультиматумы и прочая ересь.А думать не пробывали ?