От смеха над «мультиками Путина» до истерики и «ультиматума Столтенберга». Как «Циркон» стал фильмом ужасов для НАТО

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Говорили же умные люди 6&quot;Ребята,давайте жить дружно ,ходить друг другу в гости и пить чай с малиновым вареньем.Нет,давайте воевать !&quot;И кому от этого лучше?А теперь ультиматумы и прочая ересь.А думать не пробывали ?
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