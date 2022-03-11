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США отменят «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией

США отменят «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией

Эксперты полагают, что этот шаг позволит США повышать тарифы на российский импорт. До этого руководители профильных комитетов обеих палат американского конгресса заявили, что законодательно согласовали процедуру запрета на закупки в России энергоносителей, а также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Байдену право повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.

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