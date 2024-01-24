Финансовый стратег Шулепова из ЯНАО: ипотечная ставка понизится к концу года

Как выгодно взять ипотеку и не прогадать, когда будет понижаться ипотечная ставка и как накопить на первоначальный взнос — на эти вопросы агентству «Север-Пресс» ответила финансовый стратег Евгения Шулепова.
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