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Профессор Макаров: скорость потепления на Земле колоссальная

Профессор Макаров: скорость потепления на Земле колоссальная

Скорость повышения температуры на Земле сегодня колоссальна по сравнению с прошлыми периодами. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров в интервью ТАСС .

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