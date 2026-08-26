Профессор Макаров: скорость потепления на Земле колоссальная

Скорость повышения температуры на Земле сегодня колоссальна по сравнению с прошлыми периодами. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров в интервью ТАСС .
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