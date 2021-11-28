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Зона гуманитарной катастрофы: взгляд на прифронтовые поселки Донбасса

Зона гуманитарной катастрофы: взгляд на прифронтовые поселки Донбасса

Рассказ волонтера «Ридусу».Так называемая ЛБС (линия боевого соприкосновения в Донбассе) — это не только позиции военных, но и многочисленные прифронтовые поселки, большинство которых находятся в непосредственной близости от окопов обеих сторон.

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