Филатов о словах Ротенберга: «Не пытаюсь кого-то обидеть, но это прямо поток бреда»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Никита Филатов раскритиковал главного тренера СКА Романа Ротенберга за пресс-конференцию после домашнего поражения от «Куньлуня» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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