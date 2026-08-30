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Воронежские новости

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Авария на трассе Бобровского района унесла жизни многодетных родителей

Авария на трассе Бобровского района унесла жизни многодетных родителей

По предварительным данным, причиной аварии мог стать внезапный выход дикого животного на проезжую часть.

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