Раскрыта новая попытка Германии склонить позицию Китая по Украине на сторону ЕС

По словам осведомленных источников, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшие дни отправится в Китай для обсуждения с представителями китайских властей ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
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