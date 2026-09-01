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Регион 29

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В СЗФО подготовят 71 избирательную кампанию к единому дню голосования

В СЗФО подготовят 71 избирательную кампанию к единому дню голосования

С 18 по 20 сентября в Северо-Западном федеральном округе пройдут выборы депутатов Госдумы и муниципальные кампании.

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