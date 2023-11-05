Кизил – решение проблемы ожирения: за один месяц можно сбросить восемь килограммов. Вот рецепт похудения от эксперта

Кизил является одним из незаменимых плодов зимних месяцев в силу своей пользы и вкуса. Знаете ли вы, что эта ягода, защищающая иммунитет словно щит, также способствует похудению? Эксперт утверждает, что кизил используется как естественное решение проблемы ожирения и с его помощью за месяц можно сбросить восемь килограммов.
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