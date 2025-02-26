Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в дом

Принятый парламентом в первом чтении законопроект обязывает впускать в квартиры представителей специализированных организаций для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает собственников квартир в газифицированных домах впускать в дом специалистов обслуживающих газовые сети организаций.
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