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Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в дом

Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в дом

Принятый парламентом в первом чтении законопроект обязывает впускать в квартиры представителей специализированных организаций для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает собственников квартир в газифицированных домах впускать в дом специалистов обслуживающих газовые сети организаций.

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