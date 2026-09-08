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ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе, пострадала женщина

ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе, пострадала женщина

На пляже "Омега" женщина 57 лет получила осколочное ранение в ногу В Севастополе женщина пострадала от осколочного ранения, полученного в результате атаки ВСУ, как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в "Максе".

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