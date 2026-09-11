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Две жертвы и трое пострадавших при атаке дронов в Тульской области

Две жертвы и трое пострадавших при атаке дронов в Тульской области

В результате атаки беспилотников на Тульскую область трое человек получили ранения, двое погибли. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о происшествии и призвал жителей к осторожности.

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