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Антифашист

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Путин: однополярная система международных отношений уходит в прошлое

Путин: однополярная система международных отношений уходит в прошлое

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, заявил, что вся система международных отношений дала сбой.

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