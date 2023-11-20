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Квалификация-2024. Италия в гостях у Украины, Англия против Северной Македонии

Квалификация-2024. Италия в гостях у Украины, Англия против Северной Македонии

Также в понедельник Англия встретится на выезде с Северной Македонией. Квалификация Евро-2024 10-й тур Чехия – Молдова Дата проведения 20 ноября, 22.

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