Холдинг Росстройинвест стал партнером благотворительного забега «Бегом с дневником»

Он проходит сегодня в Приморском парке победы По словам начальника отдела по связям с общественностью холдинга РСТИ Дарьи Литвиновой, участие в подобных спортивных праздниках - отличная возможность для корпоративных команд проявить себя, сплотить коллектив и повысить командный дух.
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