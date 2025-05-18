Холдинг Росстройинвест стал партнером благотворительного забега «Бегом с дневником»

Он проходит сегодня в Приморском парке победы По словам начальника отдела по связям с общественностью холдинга РСТИ Дарьи Литвиновой, участие в подобных спортивных праздниках - отличная возможность для корпоративных команд проявить себя, сплотить коллектив и повысить командный дух.