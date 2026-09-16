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Мировое обозрение

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Демешин попросил Путина ускорить программу развития судоходства на Амуре

Демешин попросил Путина ускорить программу развития судоходства на Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить утверждение комплексной программы развития судоходства в Амурском бассейне — в связке с программой обновления флота.

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