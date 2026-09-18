118 спортсменов представляют Карагандинскую область на сельских играх в Актобе

В Актобе стартовали V летние игры сельских подростков. Масштабный турнир собрал около 2500 юных атлетов из 17 областей Казахстана, передает inKaragandy.
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