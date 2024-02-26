Психолог Кандыбина: за ссорами из-за денег в семье часто стоят другие причины

Споры и ссоры в парах довольно часто связаны с денежными вопросами: с размерами доходов и обоснованностью расходов, способами ведения бюджета, финансовой ответственностью, целесообразностью крупных и мелких покупок.
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