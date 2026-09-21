Садовод Туманов: гнилые яблоки важно закапывать подальше от сада

Дачникам следует убирать и закапывать в землю гнилые яблоки подальше от сада, поскольку они могу выступать рассадником инфекций и навредить здоровым яблоням.
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