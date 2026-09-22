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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о мадридском дерби: «Понимаю претензии «Реала», но не то, как они были озвучены. Это несправедливый и жестокий способ давления на судью. Они проиграли не из-за спорных моментов»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил реакцию «Реала» на поражение от «Атлетико» (1:2) в 7-м туре чемпионата Испании .

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