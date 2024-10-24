Максима Фадеева обвинили в причастности к аресту Глюкозы

Фото: rbc.ru Новости дня за сегодня сообщают, что известный музыкальный продюсер Максим Фадеев опроверг обвинения в связи с арестом Глюк’оZы и потребовал от ее мужа, Александра Чистякова, доказательства своих слов.
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