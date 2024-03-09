Газпром развивает добычу в Восточной Сибири Энергетический холдинг «Газпром нефть» приступил к развитию Чонского кластера в Иркутской области и республике Саха (Якутия).
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Газпром развивает добычу в Восточной Сибири Энергетический холдинг «Газпром нефть» приступил к развитию Чонского кластера в Иркутской области и республике Саха (Якутия).