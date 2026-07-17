Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в Ирбите после паводка

На помощь пострадавшим от паводка жителям Ирбита и Ирбитского муниципального округа прибыли активисты ирбитского отделения Волонтерского центра Алексея Вихарева, а также волонтеры центра из Екатеринбурга со специальной техникой и оборудованием, портативными аккумуляторами, снаряжением, запасами питьевой воды и продуктов.