Сан-Тельмо – Арсенал Саранди где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Примера Насьональ Аргентина 31 августа

В субботу, 31 августа, сыграют Сан-Тельмо и Арсенал Саранди в рамках Примера Насьонали Аргентины. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Эстадио Освальдо Франсиско Балетто Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.