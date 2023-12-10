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Глава МИД Лавров: Россия стала сильнее, чем была до начала конфликта на Украине

Глава МИД Лавров: Россия стала сильнее, чем была до начала конфликта на Украине

Российская Федерация стала сильнее, чем была до начала конфликта на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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