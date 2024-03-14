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Во Владивостоке предъявили обвинение нелегально продавшей землю чиновнице

Следователи предъявили обвинение экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталье Соколовой в превышении должностных полномочий при передаче в аренду земельного участка во Владивостоке, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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