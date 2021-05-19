Две женщины погибли при стрельбе по автобусу в Калифорнии

В минувший вторник, 18 мая, в Калифорнии была открыта стрельба по пассажирскому автобусу. Согласно последней информации дорожного патруля города Окленд, в результате случившегося погибли две женщины.
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