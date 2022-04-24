Кучеров – 1-я звезда матча с «Нэшвиллом»: победный гол и 2 передачи. У него 57 очков в 43 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу, сделал 2 голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2) и был признан первой звездой матча.

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