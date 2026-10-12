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Энергетическое перемирие? Москва не согласна на такие условия

Энергетическое перемирие? Москва не согласна на такие условия

Зеленский заявил, что узнал об этом из интернета, но готов поддержать инициативу при взаимных обязательствах.

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