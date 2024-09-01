Процессоры для мобильных платформ Intel Panther Lake имеют до 16 ЦП ядер и 12 ГП ядер Xe3 ...

Процессоры для мобильных платформ Intel Panther Lake имеют до 16 ЦП ядер и 12 ГП ядер Xe3Процессоры Intel Panther Lake следующего поколения станут продолжением линеек Arrow Lake и Lunar Lake “Core Ultra 200”, которые впервые дебютируют в ближайшие месяцы.